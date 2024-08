Zelenski: Ukrajinske sile še naprej napredujejo v ruski regiji Kursk

Kijev, 14. avgusta - Ukrajinske sile, ki so pred tednom dni nepričakovano vdrle v rusko regijo Kursk, so danes napredovale od enega do dveh kilometrov, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Moskva sicer trdi, da je ruska vojska odbila ukrajinske poskuse prodora na petih območjih v Kursku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.