V Novem mestu podpisali pogodbo za nov uvoz do konjeniškega centra

Novo mesto, 14. avgusta - Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca sta podpisala pogodbo za prvo fazo ureditve križišča in nove ceste v naselju Češča vas v dolžini 340 metrov, ki bo vodila proti konjeniškemu centru. Dela v vrednosti skoraj 718.000 evrov se bodo začela prihodnji mesec in bodo zaključena predvidoma do marca 2025.