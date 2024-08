Ljubljanska borza: SBI TOP pred praznikom pridobil tretjino odstotka

Ljubljana, 14. avgusta - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je pred četrtkovim prazničnim premorom danes končalo s pozitivnim predznakom. Indeks SBI TOP je pridobil 0,35 odstotka in končal pri 1589,29 točke. Posredniki so opravili za 1,21 milijona evrov poslov, okoli polovico z delnicami Krke in NLB.