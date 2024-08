Stöckl z norveške na poljsko zvezo za skoke in nordijsko kombinacijo

Wisla, 14. avgusta - Alexander Stöckl se je pridružil poljski smučarski zvezi, so zapisali na spletni strani skijumping.pl. Nekdanji selektor norveške skakalne reprezentance je že 1. avgusta zasedel mesto športnega direktorja poljske zveze za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Avstrijec je podpisal pogodbo do konca olimpijske sezone 2025/26.