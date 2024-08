V Mozirskem gaju razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja

Mozirje, 15. avgusta - V Mozirskem gaju bodo danes odprli razstavo eksotičnih živali in poletnega cvetja, ki jo tradicionalno pripravljajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. Razstava, ki je lani zaradi ujme odpadla, bo na ogled do nedelje, so sporočili iz gaja.