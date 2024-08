Dunajski filharmoniki v Salzburgu razkrili prihodnjo sezono

Dunaj, 15. avgusta - Dunajski filharmoniki so ob robu poletnega festivala v Salzburgu, na katerem nastopajo že vrsto let, predstavili načrte za prihajajočo sezono. O 1. januarju 2025, ko bo dirigent Riccardo Muti že sedmič vodil novoletni koncert v Musikvereinu, niso želeli razkriti veliko, so pa napovedali, da bo na sporedu prvič delo skladateljice.