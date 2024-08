EU bo Afriki priskrbela več kot 175.000 odmerkov cepiva proti opičjim kozam

Bruselj, 14. avgusta - Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA) bo v odziv na izbruh opičjih koz v Afriki, kjer so spričo širjenja bolezni v torek razglasili izredne razmere, naročil 175.420 odmerkov cepiva mva-bn in ga doniral prizadetim državam, je danes sporočila Evropska komisija.