Hamas ne namerava sodelovati v novih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi

Gaza, 14. avgusta - Hamas je danes sporočil, da ne namerava sodelovati v novem krogu pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi, ki naj bi potekala v četrtek v Dohi. Iz palestinskega gibanja so sporočili, da so zavezani obstoječemu predlogu, nova pogajanja pa bi po njihovem mnenju Izraelu omogočila postavljanje svežih pogojev in nadaljevanje napadov.