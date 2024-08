Norvežanu se je uspelo dvakrat brez vozovnice vkrcati na letalo

München, 14. avgusta - Norvežan se je v Münchnu izmuznil varnostnemu pregledu na letališču in se brez vozovnice dvakrat vkrcal na letalo. Prvič je poskusil 4. avgusta poleteti v Hamburg, vendar ga je osebje letala pridržalo še pred vzletom in predalo policistom, ki so ga nato izpustili. Naslednji dan je 39-letnik poskusil znova in brez vozovnice priletel do Stockholma.