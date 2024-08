Na agenciji opozarjajo na varno udeležbo v prometu in zadostno pitje tekočine

Ljubljana, 17. avgusta - Agencija za varnost prometa ob prometno obremenjenem koncu tedna in vročinskem valu opozarja na varno vožnjo. Promotorji prometne varnosti bodo danes med 11. in 18. uro na glavnih avtocestnih počivališčih zaradi gostega prometa, povečanega števila vozil in visokih temperatur voznikom delili vodo in preventivna gradiva za večjo varnost na cesti.