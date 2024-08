Torek še toplejši od ponedeljka, vročinski val bo vztrajal do konca tedna

Ljubljana, 14. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je v torek v Dobličah pri Črnomlju izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, in sicer 38 stopinj Celzija, kar je 0,2 stopinje več od najvišje ponedeljkove temperature, ki so jo izmerili v Osilnici. Vročinski val bo po besedah meteorologinje na Arsu Veronike Hladnik Zakotnik vztrajal do konca tedna.