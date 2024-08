Na Novomeškem prijeli nasilnega roparja, četverica v Brežicah po roparski tatvini pobegnila

Novo mesto/Brežice, 14. avgusta - Novomeški policisti so v torek prijeli nasilnega roparja, ki je v prodajalni na enem izmed avtocestnih postajališč večkrat udaril prodajalca in pobegnil. Še vedno pa iščejo četverico neznancev, ki so z vrta v Brežicah kradli paradižnik, ko jih je lastnik poskušal pregnati, pa so ga večkrat udarili in pobegnili, so sporočili s PU Novo mesto.