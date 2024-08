Raziskava: Slovenski in hrvaški potrošniki v trgovine do trikrat tedensko, srbski dnevno

Ljubljana, 15. avgusta - Prebivalci Slovenije in Hrvaške nakupujejo živila dva- do trikrat tedensko, najpogosteje v trgovskih verigah, prebivalci Srbije pa dnevno in pogosteje v lokalnih trgovinah, mesnicah in na tržnicah. Vsem je pomembna svežina. Slovenski potrošniki izpostavljajo še kakovost, hrvaškim in srbskim pa so pomembnejše nizke cene, je objavila Mediana.