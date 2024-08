Dopoldne na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krko in NLB

Ljubljana, 14. avgusta - Vlagatelji na Ljubljanski borzi v dopoldanskem delu trgovanja povprašujejo predvsem po delnicah Krke in NLB. Medtem ko se prve dražijo in je njihov tečaj trenutno na 0,37 odstotka višji ravni kot v torek, pa so druge izgubile že 0,39 odstotka vrednosti. Indeks SBI TOP se je do 11.30 okrepil za malenkostnih 0,02 odstotka.