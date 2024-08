Ponedeljek verjetno najtoplejši dan poletja, a vročina se nadaljuje

Ljubljana, 14. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je v ponedeljek marsikje izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, v Osilnici kar 37,8 stopinje Celzija. Vročinski val bo vztrajal vse do nedelje, so za STA navedli na Arsu, kjer so do vključno petka so razglasili oranžni alarm za vso državo. Nato lahko pričakujemo nevihtno dogajanje in ohladitev.