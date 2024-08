V Črenšovcih slovesno pred sobotnim praznikom in Jenamena festivalom

Črenšovci, 14. avgusta - V Prekmurju se pripravljajo na praznovanje 17. avgusta, državnega praznika združitve prekmurskih Slovencev in matičnega naroda. V Črenšovcih je letos posebej slovesno, saj obeležujejo 150 let od rojstva duhovnika in politika Jožefa Klekla starejšega. Ta je imel v dogodkih združitve Prekmurcev z matico veliko vlogo, so povedali organizatorji.