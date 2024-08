Izraelski napadi na Palestino terjali najmanj 25 smrtnih žrtev

Gaza/Ramala, 14. avgusta - V izraelskih napadih na osrednji in južni del Gaze je bilo danes ubitih najmanj 20 ljudi. Izraelska vojska trdi, da je v napadih na enklavo ubila več borcev Hamasa in uničila vojaško infrastrukturo. O izraelskih napadih in racijah poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti danes ubitih pet Palestincev.