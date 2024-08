Avstralski olimpijci stopili v bran osramočeni tekmovalki v brejkingu

Melbourne, 14. avgusta - Rachael "Raygun" Gunn, ki je v Parizu zastopala barve Avstralije v brejkingu, je zaradi olimpijskega nastopa postala tarča posmeha na internetu. Avstralski olimpijci, ki so se danes vrnili domov, so odločno stopili v bran reprezentančni kolegici pred "grozljivimi kritikami" in internetnimi komentatorji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.