Izraelski muzej v strahu pred napadom Irana na varno umaknil dragocene umetnine

Tel Aviv, 14. avgusta - V Izraelskem muzeju, kjer so po napadu pripadnikov Hamasa 7. oktobra lani na varno umaknili nekaj svojih najdragocenejših umetnin, so jih v strahu pred napadom Irana sedaj umaknili še več. Med deli, ki so jih v muzeju v Tel Avivu preselil v t.i. sef - zavarovano klet, so denimo slike Pabla Picassa in Gustava Klimta.