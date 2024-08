V Kopru bodo zasadili evkaliptusova drevesa

Koper, 14. avgusta - V sklopu participativnega proračuna za leti 2025 in 2026 so na Mestni občini Koper med drugim izbrali tudi predlog, ki predvideva sajenje evkaliptusovih dreves po mestu. Ob višanju poletnih temperatur naj bi poskrbela za naravno senco, saj so znana po tem, da hitro rastejo.