SDH dosegel dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenski državni holding (SDH) je danes s T-2 in Telemachom, ki kupuje tega telekomunikacijskega operaterja, sklenil dogovor o poplačilu dolgov skupine T-2. Ta predvideva poravnavo v višini 90 milijonov evrov. SDH bo še danes prejel plačilo v višini 37 milijonov evrov, preostanek pa bo nakazan najpozneje do konca julija 2027, so sporočili iz SDH.