Zagorska občina v gradnjo vodnega zbiralnika Šemnik-Strahovlje

Zagorje ob Savi, 17. avgusta - Občina Zagorje ob Savi se je lotila gradnje zbiralnika pitne vode Šemnik-Strahovlje s črpališčem in vodovodnim omrežjem. Zbiralnik prostornine 600 kubičnih metrov bo zagotavljal pitno vodo za naselji Kisovec in Rudnik-Toplice ter Obrtno-industrijski coni Kisovec in Toplice. Vrednost del je 1,36 milijona evrov.