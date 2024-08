New York, 13. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Ameriške delnice so trgovanje zaključile višje kot v ponedeljek, saj so se trgovci pozitivno odzvali na podatke o rasti cen pri proizvajalcih, ki je bila nižja od pričakovanj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.