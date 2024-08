V Kopru sprejeli obalne olimpijce

Koper, 13. avgusta - Koprska Taverna je bila danes prizorišče neverjetnega ponosa, saj so jo do zadnjega kotička napolnili vsi, ki so še pred nekaj dnevi pred televizijskimi zasloni stiskali pesti za slovenske športnike. Z odra jih je pozdravilo šest obalnih olimpijcev, med drugim tudi zlata Andreja Leški in srebrni Toni Vodišek.