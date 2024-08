Več kot 140 kibernetskih napadov, povezanih z OI

Pariz, 13. avgusta - Francoske oblasti so danes sporočile, da so med olimpijskimi igrami v Parizu zaznale več kot 140 kibernetskih napadov, vendar noben od njih ni prekinil tekmovanj. Pred začetkom in med OI je bila francoska agencija za kibernetsko varnost v visoki pripravljenosti na napade, ki bi lahko motili organizacijski odbor, prodajo vstopnic ali prevoz.