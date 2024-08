Izraelski naseljenci vdrli v kompleks mošeje al Aksa v Vzhodnem Jeruzalemu

Jeruzalem, 13. avgusta - Približno 2250 Izraelcev, med njimi tudi minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, je danes vdrlo v kompleks mošeje al Aksa v Vzhodnem Jeruzalemu, kjer so obeležili judovski praznik Tiša beav. Palestinske oblasti so ravnanje Izraelcev označile za nevarno provokacijo. Kritični so bili tudi Združeni narodi, Evropska unija in ZDA.