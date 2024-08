Evropske borze v plusu; nafta cenejša, evro dražji

London/Frankfurt/Pariz, 13. avgusta - Evropski borzni indeksi so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Vlagatelji čakajo predvsem najnovejše podatke o ameriški inflaciji, ki bodo znani v sredo, danes pa so jih razveselili podatki, da so se cene pri proizvajalcih v ZDA julija zvišale manj od pričakovanj analitikov. Nafta se je pocenila, evro pa podražil.