New York, 13. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so vlagatelji pozdravili najnovejše poročilo ministrstva za delo, da so se cene pri proizvajalcih v ZDA julija zvišale manj od pričakovanj analitikov.