Ljubljanska borza: V ospredju delnice NLB

Ljubljana, 13. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP danes izgubil pol odstotka. Borzni posredniki so ustvarili za 1,07 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice NLB, ki so edine med pomembnejšimi pridobile. Najbolj so se pocenile delnice Luke Koper, Krke, Petrola in Telekoma Slovenije.