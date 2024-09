Gibalno ovirani s težavo na ogled razstav v Mariboru

Maribor, 1. septembra - Gibalno ovirane osebe imajo veliko težav pri dostopu do razstav in dogodkov v nekaterih mariborskih kulturnih ustanovah. Medtem ko so pred dvema letoma zgradili dvigalo v Narodnem domu Maribor, morajo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor obiskovalce na vozičkih nositi po stopnicah.