Leipzig hitro pripeljal naslednika Olma

Leipzig, 13. avgusta - Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, katerega dres nosita tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, je hitro našel naslednika Danija Olma, ki je prestopil v Barcelono. Le teden dni po odhodu Olma so pri Leipzigu kot novo okrepitev predstavili Antonia Nuso. Komaj 19-letni Norvežan je podpisal pogodbo do leta 2029.