Spirit in ministrstvo inovativna podjetja vabita k predstavitvi na Mosu

Ljubljana, 13. avgusta - Javna agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarstvo inovativna mala in srednje velika podjetja vabita k predstavitvi na razstavnem prostoru ministrstva na letošnjem mednarodnem obrtnem sejmu Mos v Celju. Predstavijo lahko svoje izdelke, rešitve in storitve. Rok za prijavo je 23. avgust do 12. ure.