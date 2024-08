Unicef Slovenija zbira pomoč za otroke in družine v Sudanu

Port Sudan/Ljubljana, 13. avgusta - Unicef Slovenija z novo kampanjo zbira sredstva za pomoč otrokom in družinam v Sudanu, kjer po podatkih ZN divja največja humanitarna kriza na svetu glede na število prizadetih otrok. Razmere so še poslabšali nedavno obilno deževje in poplave, v katerih je umrlo najmanj 50 ljudi, opozarja urad ZN za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (Ocha).