Osnutek popoplavne uredbe do 12. septembra v javni obravnavi

Ljubljana, 13. avgusta - Osnutek uredbe o pogojih in omejitvah za poseganje v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja bo v javni obravnavi do 12. septembra, so ob podaljšanju javne obravnave danes sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.