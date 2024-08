Za nov datum podelitve glasbenih video nagrad MTV razkrili tudi prve nastopajoče

New York, 14. avgusta - Podelitev glasbenih video nagrad MTV (MTV Video Music Awards) običajno pritegne veliko število gledalcev, a letošnje so za en dan preložili zaradi načrtovanega televizijskega soočenja med ameriškima predsedniškima kandidatoma Donaldom Trumpom in Kamalo Harris, ki je predvideno 10. septembra. Razrili so tudi že prve nastopajoče.