Odbojkarji ACH začeli priprave na novo sezono

Ljubljana, 13. avgusta - Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so v ponedeljek začeli priprave na novo sezono. Na uvodnem sestanku državnih prvakov se je zbralo osem igralcev, ki so bili člani ekipe že lansko sezono, ter štirje novinci v oranžnem gnezdu, Janž Kržič, Nejc Kožar, Žiga Kumer in Jaka Prevorčnik, so danes sporočili iz kluba.