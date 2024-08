V petek rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Ljubljana, 13. avgusta - V petek se izteče rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 11.950 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4594 za sprejem in 7356 za podaljšanje bivanja, ter 38 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.