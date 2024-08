V Galeriji Božidar Jakac razstava Jožeta Marinča

Kostanjevica na Krki, 14. avgusta - V Galeriji Božidar Jakac - Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo ob umetnikovi 70-letnici odprli pregledno razstavo slikarja Jožeta Marinča. Kot so zapisali v galeriji, je Marinč edini v Kostanjevici na Krki živeči vizualni umetnik zadnjih desetletij in pomemben akter pri popularizaciji slikarstva v regionalnem okolju.