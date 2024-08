Finance o montaži in donosnosti sončne elektrarne (13. 8.)

Ljubljana, 13. avgusta - Nataša Koražija v komentarju Kaj sem se naučila ob gradnji sončne elektrarne piše o visokih stroških postavitve sončne elektrarne in dolgem postopku montaže. Meni, da ljudje sončno elektrarno običajno postavijo zaradi ogrevanja na toplotno črpalko v prihodnosti ali polnjenja električnega avta in da izračun donosnosti naložbe ne more biti točen.