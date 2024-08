Rusija in Ukrajina sprožili več čezmejnih napadov

Kijev/Moskva, 13. avgusta - Ruske sile so ponoči napadle ukrajinsko mesto Sumi, od koder se ukrajinske sile oskrbujejo za aktualno čezmejno ofenzivo v Kursku. Raketni napadi so ranili eno osebo in v delu mesta prekinili dobavo elektrike in plina. Po napadih ruskih dronov je do prekinitev dobav elektrike prišlo tudi v regiji Černigiv.