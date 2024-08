Štirinajst slovenskih športnikov na paraolimpijskih igrah v Parizu

Ljubljana, 13. avgusta - Na paraolimpijskih igrah, ki bodo v Parizu potekale med 28. avgustom in 8. septembrom, bo v štirih panogah nastopilo 14 slovenskih športnikov. Reprezentanco, v njej so odbojkarice sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, bo vodil Boro Štrumbelj.