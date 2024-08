Banke v polletju s šest odstotkov višjim dobičkom

Ljubljana, 13. avgusta - Banke so od januarja do junija ustvarile 496,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 6,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se še naprej povečevale, neobrestni prihodki pa upadali. Nadaljevalo se je tudi večje oblikovanje neto oslabitev in rezervacij.