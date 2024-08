Med kandidati za evropske podjetniške nagrade letos dva slovenska projekta

Ljubljana, 13. avgusta - V letošnjem izboru za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva bosta Slovenijo zastopala projekta Zelena regija modrega gospodarstva ter Forum obrti in podjetništva. Kot so sporočili iz agencije Spirit Slovenija, oba na svojem področju beležita vrsto izjemnih rezultatov in dolgoročnih učinkov.