Državljani BiH s povprečno plačo le do polovice potrošniške košarice

Sarajevo, 13. avgusta - Državljani Bosne in Hercegovine so morali za potrošniško košarico v juliju odšteti 2977 konvertibilnih mark oz. nekaj manj kot 1530 evrov. Povprečna plača v BiH medtem znaša 1384 konvertibilnih mark oz. nekaj nad 700 evrov, kar ni dovolj niti za polovico košarice, so v ponedeljek sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov BiH.