Ob dnevu odprtih vrat v Zavetišču Ljubljana pozivajo k ustrezni oskrbi psov

Ljubljana, 24. avgusta - V Zavetišču Ljubljana ob svetovnem dnevu psov, ki ga od leta 2004 zaznamujemo 26. avgusta, danes organizirajo dan odprtih vrat. Med drugim bo med 15. in 19. uro možen ogled psov in zavetišča, Kinološko društvo Ljubljana pa bo predstavilo različne načine šolanja in prevoza psov, so sporočili iz zavetišča.