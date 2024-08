Pristojno ministrstvo odobrilo evropska sredstva za nadgradnjo testiranja novih psihoaktivnih snovi in drog

Ljubljana, 13. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt nadgradnje testiranja novih psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog z vključitvijo v športu prepovedanih snovi in drugih snovi. Evropski socialni sklad plus bo k projektu, vrednem milijon evrov, prispeval 619.239 evrov, so sporočili z ministrstva.