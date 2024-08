Slovensko-britanska alpinistična naveza osvojila vrh Gašerbrum III

Ljubljana, 13. avgusta - Slovensko-britanska alpinistična naveza Aleš Česen in Tom Livingstone se je po dveh letih, odkar jo je k umiku prisililo slabo vreme, vrnila na 7952 m visoki vrh v Karakorumu Gašerbrum III. Šestega avgusta sta splezala na Gašerbrum III po načrtih in se že varno vrnila v bazo, so potrdili na Planinski zvezi Slovenije.