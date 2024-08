Pogovor Muska in Trumpa v znamenju tehničnih težav in bogataševe podpore republikanskemu kandidatu

Washington, 13. avgusta - Pogovor najbogatejšega Zemljana Elona Muska in republikanskega kandidata Donald Trumpa, ki ga je v ponedeljek prenašalo omrežje X v Muskovi lasti, so zaznamovale tehnične težave in Trumpovo širjenje teorij zarot. Razvidna je bila tudi jasna multimilijarderjeva podpora nekdanjemu predsedniku ZDA, ki se bo novembra potegoval za nov mandat.