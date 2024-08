V Picassovem muzeju v Barceloni razstava o Fernande Olivier

Barcelona, 15. avgusta - V Picassovem muzeju v Barceloni je na ogled razstava z naslovom Fernande Olivier, Pablo Picasso in prijatelji. Olivier (1881-1966) je bila francoska umetnica in model, znana predvsem po tem, da je bila model in muza španskega slikarja Pabla Picassa, ki je naslikal približno 60 njenih portretov.