Slovenska olimpijska poštna znamka z motivom športnega plezanja na prizorišču OI v Parizu

Ljubljana, 13. avgusta - Pošta Slovenije je z dvema znamkama obeležila letošnje poletne olimpijske igre, in sicer z motivoma športnega plezanja in cestnega kolesarstva. Vodstvo Planinske zveze Slovenije je na olimpijskih igrah v Parizu, ki so se končale v nedeljo, podarilo priložnostno znamko predsedniku Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) Marco Scolarisu.